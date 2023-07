Venez découvrir ce charmant village fortement marqué par l’histoire cathare en Lauragais Le village de Bourg-Saint-Bernard Bourg-Saint-Bernard Catégories d’Évènement: Bourg-Saint-Bernard

Haute-Garonne Venez découvrir ce charmant village fortement marqué par l’histoire cathare en Lauragais Le village de Bourg-Saint-Bernard Bourg-Saint-Bernard, 16 septembre 2023, Bourg-Saint-Bernard. Venez découvrir ce charmant village fortement marqué par l’histoire cathare en Lauragais Samedi 16 septembre, 11h30, 14h00 Le village de Bourg-Saint-Bernard Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine Plongez dans l’histoire de ce charmant village fortement marqué par l’histoire cathare en Lauragais. Cette visite sera également l’occasion de parler des foires et marchés, ainsi que de l’origine d’une des plus anciennes fêtes de France : le Pré de la Fadaise ! Le village de Bourg-Saint-Bernard 31570 Bourg Saint Bernard Bourg-Saint-Bernard 31570 Haute-Garonne Occitanie Bourg-Saint-Bernard est une commune française située dans le nord-est du département de la Haute-Garonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

