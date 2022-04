Le village de Bareilles Bareilles Bareilles Catégories d’évènement: Bareilles

Bareilles Hautes-Pyrénées Bareilles 1.5 EUR Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Dans la vallée de Bareilles, dont l’économie principale est l’exploitation forestière, le village éponyme est doté de maisons aux porches imposants. Au cœur du village, l’église domine l’ensemble, mettant en valeur sa façade et ses décors architecturaux. Par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire Devant l’église BAREILLES Bareilles

