Venez découvrir ce village ! Le village d'Avignonet-Lauragais

16 et 17 septembre

Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous sur la place devant l'église du village.

Pour plus d'informations, veuillez consulter ce site internet : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine

À mi-chemin entre Villefranche-de-Lauragais et Castelnaudary, Avignonet-Lauragais est un village à l'histoire mouvementée. Qui aurait pu croire que cette paisible commune, bercée par le canal du Midi, fut le théâtre, au XIIIe siècle, du massacre des Inquisiteurs ? Cet événement majeur témoigne de la lutte menée par l'église catholique contre les cathares.

Avignonet-Lauragais est une commune française située dans l'est du département de la Haute-Garonne.

