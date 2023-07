Venez découvrir les petits trésors patrimoniaux de ce village Le village d’Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle Catégories d’Évènement: Auriac-sur-Vendinelle

Haute-Garonne Venez découvrir les petits trésors patrimoniaux de ce village Le village d’Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle, 16 septembre 2023, Auriac-sur-Vendinelle. Venez découvrir les petits trésors patrimoniaux de ce village Samedi 16 septembre, 10h00, 15h30 Le village d’Auriac-sur-Vendinelle Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous devant l’église du village. Pour plus d’informations veuillez consulter ce site : http://www.lauragais-tourisme.fr/temps-forts/journees-europeennes-du-patrimoine Construit dès le XIe siècle autour d’un château, Auriac-sur-Vendinelle marque les esprits grâce à son surprenant clocher carré fortifié.

Ce bâtiment atypique compose un ensemble architectural charmant en compagnie de petits trésors patrimoniaux : une belle halle en bois, un pont de pierre du XVe siècle, et la façade de l’ancien château. Le village d’Auriac-sur-Vendinelle 2 rue de l’église, 31460 Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle 31460 Haute-Garonne Occitanie Auriac-sur-Vendinelle est une commune française située dans le nord-est du département de la Haute-Garonne. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Aspheries Détails Catégories d’Évènement: Auriac-sur-Vendinelle, Haute-Garonne Autres Lieu Le village d'Auriac-sur-Vendinelle Adresse 2 rue de l'église, 31460 Auriac-sur-Vendinelle Ville Auriac-sur-Vendinelle Departement Haute-Garonne Lieu Ville Le village d'Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle

Le village d'Auriac-sur-Vendinelle Auriac-sur-Vendinelle Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auriac-sur-vendinelle/