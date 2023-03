Sublimer le quotidien Le Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon Catégories d’Évènement: Bellevigne-en-Layon

Maine-et-Loire

Sublimer le quotidien Le Village d’Artistes, 1 avril 2023, Bellevigne-en-Layon. Sublimer le quotidien 1 et 2 avril Le Village d’Artistes Un temps pour échanger, partager les expériences diverses, présenter des pièces d’exception et découvrir les techniques de travail. Le Village d’Artistes invite les artisans d’art dont les créations sont exposées dans sa boutique de créateurs. C’est une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec les professionnels des métiers d’art !

Rendez-vous samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 14h30 à 18h30 avec 7 créateurs et créatrices : COULEURS d’OSIER – Anne-Lise BESNIER – Vannière L’ARBRE ATELIER – Eva BINET – Bijoutière NADOZ AER – Laetitia CAM – Céramiste Maud LARDEUX – Graphiste – Graveuse L’ARBRE ATELIER – Guillaume LEBRUN – Marqueteur FIL’O MAINE – Julie RIODEL – Couturière mode et accessoire Le Village d’Artistes Place du Mail 49750 Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon 49750 Rablay-sur-Layon Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.villageartistesrablay.com/rendez-vous/journees-europeennes-des-metiers-dart/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00 vannerie bijouterie JEMA

