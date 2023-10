Bourse aux jouets Le village Crépol, 26 novembre 2023, Crépol.

Crépol,Drôme

Buvette et petite restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants (6€ le stand de 2,5 m).

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Le village Salle des Fêtes

Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Refreshments and snacks on site.

Reservations required for exhibitors (6? per 2.5 m stand)

Refrescos y aperitivos in situ.

Reserva obligatoria para los expositores (6? por stand de 2,5 m)

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Reservierung für Aussteller erforderlich (6? pro 2,5 m Stand)

Mise à jour le 2023-10-23 par Valence Romans Tourisme