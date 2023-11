Bal d’hiver de Crépol Le Village Crépol, 18 novembre 2023, Crépol.

Crépol,Drôme

Le Comité d’Animation de Crépol fait son bal d’hiver le Samedi 18 Novembre à 22h00 à la Salle des fêtes de Crépol !



4€ l’entrée – Delta Light & Buvette.

2023-11-18 22:00:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

Le Village Salle des fêtes

Crépol 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité d’Animation de Crépol is holding its winter ball on Saturday November 18 at 10:00 pm at the Salle des fêtes in Crépol!



4? admission – Delta Light & Buvette

El Comité de Animación de Crépol celebra su baile de invierno el sábado 18 de noviembre a las 22.00 horas en la Sala de Fiestas de Crépol



4? entrada – Delta Light & Refreshment Bar

Das Comité d’Animation de Crépol veranstaltet seinen Winterball am Samstag, den 18. November um 22.00 Uhr in der Festhalle von Crépol!



4? Eintritt – Delta Light & Getränkeausschank

Mise à jour le 2023-11-16 par Valence Romans Tourisme