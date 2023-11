Soirée jeux famille Le village Claveyson Catégories d’Évènement: Claveyson

Drôme Soirée jeux famille Le village Claveyson, 24 novembre 2023, Claveyson. Claveyson,Drôme Profitez de cette soirée jeux en famille ! Participation des jeux Oika Oika..

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. .

Le village Salle des associations ( à coté de la bibliothèque)

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Enjoy this family game night! Participation of Oika Oika games. ¡Disfruta de esta noche de juegos en familia! Con la participación de Oika Oika. Genießen Sie diesen Spieleabend mit der ganzen Familie! Teilnahme der Oika Oika-Spiele.

