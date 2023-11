Matinée de Noël Le village Châtillon-Saint-Jean, 2 décembre 2023, Châtillon-Saint-Jean.

Châtillon-Saint-Jean,Drôme

C’est avec plaisir que nous vous annonçons le retour de la matinée de Noël !

Un temps convivial destiné aux petits comme aux grands !.

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

Le village

Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We are delighted to announce the return of the Christmas morning!

A convivial time for young and old alike!

¡Estamos encantados de anunciar el regreso de la mañana de Navidad!

¡Es un gran momento para grandes y pequeños!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass es wieder einen Weihnachtsmorgen gibt!

Ein gemütlicher Abend für Groß und Klein!

Mise à jour le 2023-11-24 par Valence Romans Tourisme