Cet évènement est passé Vendredi : Marché hebdomadaire Le Village Chamaret Catégories d’Évènement: Chamaret

Drôme Vendredi : Marché hebdomadaire Le Village Chamaret, 1 janvier 2023, Chamaret. Chamaret,Drôme La place Xavier Sylvestre accueille un petit marché provençal où vous trouverez des produits du terroir et divers autres stands..

2023-01-01 fin : 2023-12-31 . .

Le Village Marché Hébdomadaire

Chamaret 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Provençal market : fruits and vegetables, cheese, cooked pork meats… La plaza Xavier Sylvestre acoge un pequeño mercado provenzal en el que encontrará productos locales y diversos puestos. Auf dem Place Xavier Sylvestre findet ein kleiner provenzalischer Markt statt, auf dem Sie Produkte aus der Region und verschiedene andere Stände finden. Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Chamaret, Drôme Autres Lieu Le Village Adresse Le Village Marché Hébdomadaire Ville Chamaret Departement Drôme Lieu Ville Le Village Chamaret

Le Village Chamaret Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamaret/