### 10 ans déjà ! Ça se fête ! Le Carnaval de Toulouse pose ses valises rue Alsace Lorraine, les 25, 26 et 27 juin prochain. Carnavalières, carnavaliers ! Les 25, 26 et 27 juin, venez découvrir le village « Carnaval » pour redécouvrir l’univers du Carnaval de Toulouse de ces 10 dernières années avec le COCU, Comité d’Organisation du Carnaval Unifié. ### Au programme **> « Sur le fil », installation urbaine participative** 400 fanions customisés par les Toulousain(e)s. Levez les yeux ! 400 dessous réappropriés et customisés par les Toulousains. **> « Balance ton pochoir », installation urbaine participative** Les 50 premiers dessins envoyés par les Toulousain(e)s sont reproduits sur le sol de la rue Alsace Lorraine. C’est le moment de marcher tête baissée ! > **Exposition de chars** : Ils n’ont pas pu défiler en 2020 mais vous pourrez les découvrir certains sur place. > **Exposition thématique : Carnavals d’ici et d’ailleurs** Plus que jamais, la passion et la mission du « fêtons ensemble » animent les membres du COCU. Ainsi, en attendant de retrouver le public pleinement sans restrictions, sans contraintes, l’équipe du Cocu souhaite partager avec vous la richesse et la diversité culturelle des Carnavals de nos voisins proches ou lointains. Un tour d’horizon non exhaustif de Carnavals en France, en Europe et au-delà pour découvrir les racines et les enjeux de ces événements festifs et populaires qui régalent petits et grands. ![]() ### Et aussi Une exposition [« 10 ans déjà ! »](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/37782/Le%20Carnaval%20de%20Toulouse%2C%20″10%20ans%20déjà%20!%20″) de la rue Alsace Lorraine au Pont Neuf, du 15 juin au 31 août : une sélection du Carnaval de Toulouse depuis son retour en 2012 à aujourd’hui. ![]() ### Plus d’infos [Site du Carnaval de Toulouse ](https://carnavaldetoulouse.fr/SiteCarnaval/?page_id=6218) ![]() ### Infos pratiques Du 25 au 27 juin, rue Alsace-Lorraine

