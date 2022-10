COMPLET Séjour Eycho Trip 4 » Glisse et protection de l’environnement » Le VIllage & Campus PLANETE VACANCES, 31 octobre 2022, Vieux-Boucau-les-Bains.

COMPLET Séjour Eycho Trip 4 » Glisse et protection de l’environnement » 31 octobre – 4 novembre Le VIllage & Campus PLANETE VACANCES

2€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le VIllage & Campus PLANETE VACANCES 3 Rue de Porteteni 40480 VIEUX-BOUCAU Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

Surf et Surfskate, pour parcourir les problématiques liées à la sur-exploitation de l’océan et des villes côtières (pêche et tourisme) et à la protection de l’environnement et de la biodiversité en général.

Le séjour se déroulera du au 31 octobre au 4 novembre 2022 à Vieux-Boucau-les-Bains pour l’hébergement ce qui permettra de rayonner et de découvrir les villes voisines de Mimizan, Soustons, Tarnos et Biarritz dans le département des Pyrénées-Atlantiques et dans le département des Landes. Il s’adresse à un groupe de 7 jeunes issus du quartier QPV du Grand Caillou.

L’objectif Général :

Garantir à chaque jeune les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés et des activités expérimentées.

Les objectifs détaillés :

– Valider l’acquisition de cycle d’apprentissage fondamentaux :

– Le Langage en français (rédaction de texte et expression écrite orale) via un support spécifiquement créé qui permettra de retracer chaque journée de la colonie apprenante, des jeux de coopération (exemples : times up, Texto ! Galapagos)

– Les mathématiques et les matières scientifiques ; écosystèmes, biodiversité, l’importance des calculs (gestion du budget pour l’achat de denrées associées aux pique-niques) et de la composition de ces éléments.

– L’Océanographie, le mouvement des bancs de sable, transformation des paysages et conséquences du réchauffement climatique. Géographie : découverte et de sensibilisation à la protection du milieu naturel afin d’initier les jeunes à développer leur capacité d’agir pour répondre aux grands enjeux d’aujourd’hui et de demain. Visite de l’Aquarium de Biarritz pour voir toute la grandeur des océans et leur faune pour se rendre compte de l’importance de le préserver

-L’Urbanisme, comment les villes qui sont devenues une attraction touristique peuvent lutter contre la croissance désordonnée et contribuer à la préservation de l’environnement tout en permettant l’accueil d’un tourisme responsable

-L’Art par la réalisation des dessins et peintures inspirées des expériences apprises pendant le séjour. Lecture des BD, magazine géographique en lien avec la thématique (sélection réalisée par la Médiathèque d’Eysines), visionnage de courts-métrages et/ou films en lien avec la thématique.

1_Permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel par la découverte de métiers et activités peu connues.

2_Préparer à l’exercice de la citoyenneté par l’apprentissage du Vivre ensemble et travailler en équipe sur un projet commun, a été l’objet de la réunion de préparation au séjour (avec l’implication des familles).

Organisation et Alimentation :

Une organisation est rythmée par la mise en place de l’hébergement, en fonction des conditions d’accueil de mineurs dû au COVID-19. Les tâches collectives seront organisées et réalisées chaque jour par les jeunes avec l’équipe d’animation.

– Achat de denrées au fur et à mesure dans le respect de l’équilibre alimentaire et nutritionnel (pique-niques) ou mise en place de la restauration sur les lieux d’activité, sensibilisation aux circuits courts de consommation.

– Organisation : Partage des tâches d’organisation à tour de rôle excepté pour les règles d’hygiène autour de la sécurité alimentaire et pour les questions de désinfection du véhicule.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-31T09:00:00+01:00

2022-11-04T18:00:00+01:00

Photo personnelle