**Avec plus de 370 startups accompagnées depuis 2014, Le Village by CA Paris continue sa recherche de startups innovantes.** Trois critères majeurs Cet appel à candidatures s’adresse à toute entreprise à caractère innovant, de moins de 3 ans, dont la solution est finalisée et en début de phase de commercialisation avec une première preuve de traction sur son marché. Nous recherchons des startups opérant dans : * L’excellence relationnelle : produits ou solutions orientés satisfaction et parcours client, data au service du client, plateformes de services (bancaires et extra-bancaires pour accompagner la création d’entreprises, la gestion d’associations, le financement d’une voiture ou services de santé, l’accompagnement à la recherche d’un emploi et au logement, coffre-fort numérique…) * La responsabilité en proximité : produits ou solutions traitant de sujets tels que les formations comportementales et digitales, raccourcissement des chaînes de décision, nouveaux espaces de travail et méthodes agiles, cadre de confiance renforcé pour un engagement réciproque des collaborateurs ou encore intégration native de la conformité dans les outils et les décisions * L’engagement sociétal : produits ou services orientés économie sociale et solidaire, développement économique des populations en pays émergents, liens sociaux dans les territoires, soutien des associations locales, climat, transition énergétique, énergies renouvelables, finance verte, prévenir et traiter le surendettement **Un programme d’accompagnement global** Les startups lauréates intégreront le Village by CA Paris pendant 2 ans (moyennant un loyer). L’intégration au Village by CA parisien comprend des mises en relation d’affaires ciblées avec des entreprises privées et des acteurs publics, deux ans d’hébergement, un accompagnement personnalisé par l’équipe du Village et des experts (juridiques, comptables, RH…), des Masterclass, des conférences d’entrepreneurs à succès, une mise à disposition d’espaces communs, un accès à la réservation d’espaces événementiels, de la visibilité sur les réseaux du Village et une assistance administrative. **Un appel à candidatures du 24 janvier au 6 février 2022** L’appel à candidatures débutera le 24 janvier 2022 et se terminera le dimanche 6 février 2022 à minuit. Par la suite, une douzaine de startups seront pré-sélectionnées puis invitées à pitcher devant un comité de sélection composé d’une trentaine de grandes entreprises. Dans l’objectif de préparer les startups, le Village by CA Paris organisera des sessions de plénières et coachings avec les startups présélectionnées les 8 et 9 février 2022. **Les dates clés à retenir :** * Du 24 janvier au 6 février 2022 : Clôture de l’appel à candidatures * Du 8 et 9 février 2022 : sessions de coaching pour les startups présélectionnées * 18 février 2022 : comité de sélection Lien pour candidater : [https://www.paris.levillagebyca.com/nous-rejoindre](https://www.paris.levillagebyca.com/nous-rejoindre)

