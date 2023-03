RD Europe et souveraineté alimentaire Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

RD Europe et souveraineté alimentaire Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur), 13 avril 2023, Paris. RD Europe et souveraineté alimentaire Jeudi 13 avril, 08h30 Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Sur inscription Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) 55 Rue La Boétie 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rd-europe-et-souverainete-alimentaire-580447483047?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-13T08:30:00+02:00 – 2023-04-13T11:00:00+02:00

2023-04-13T08:30:00+02:00 – 2023-04-13T11:00:00+02:00 europe alimentation

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Adresse 55 Rue La Boétie 75008 Paris Ville Paris Lieu Ville Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Paris

Évènements liés

Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

RD Europe et souveraineté alimentaire Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) 2023-04-13 was last modified: by RD Europe et souveraineté alimentaire Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) 13 avril 2023 Le Village by CA Paris (accélérateur & incubateur) Paris Paris

Paris