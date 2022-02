Le Village by CA Ille-et-Vilaine – appel à candidature #13 Place du Village Saint-Jacques-de-la-Lande Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Jacques-de-la-Lande

Le Village by CA Ille-et-Vilaine – appel à candidature #13 Place du Village, 1 février 2022, Saint-Jacques-de-la-Lande. Le Village by CA Ille-et-Vilaine – appel à candidature #13

du mardi 1 février au dimanche 20 février à Place du Village

Vous cherchez un levier pour accélérer la croissance de votre startup ? **Intégrez l’accélérateur du Village by CA Ille-et-Vilaine !** Complétez le formulaire ci-dessous et transmettez-nous votre dossier de candidature (deck + éléments financiers + logo). Voici les dates clés à retenir : ? Date des pitchs de pré-qualification : Jeudi 3 mars 2022 (journée entière) ? Date du Comité de Sélection : Jeudi 10 mars 2022 (après-midi) ? Pour en savoir plus sur le programme d’accélération et échanger avec les startups managers du Village : ? [https://calendly.com/victoire-agabriel/rencontre-startups-manager-du-village-by-ca](https://calendly.com/victoire-agabriel/rencontre-startups-manager-du-village-by-ca)

Entrée libre, sur inscription.

Le Village by CA Ille-et-Vilaine lance son 13e appel à candidature ! Place du Village Le Village by CA Ille-et-Vilaine Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-01T16:00:00 2022-02-01T23:59:00;2022-02-02T16:00:00 2022-02-02T23:59:00;2022-02-03T16:00:00 2022-02-03T23:59:00;2022-02-04T16:00:00 2022-02-04T23:59:00;2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T16:00:00 2022-02-06T23:59:00;2022-02-07T16:00:00 2022-02-07T23:59:00;2022-02-08T16:00:00 2022-02-08T23:59:00;2022-02-09T16:00:00 2022-02-09T23:59:00;2022-02-10T16:00:00 2022-02-10T23:59:00;2022-02-11T16:00:00 2022-02-11T23:59:00;2022-02-12T16:00:00 2022-02-12T23:59:00;2022-02-13T16:00:00 2022-02-13T23:59:00;2022-02-14T00:00:00 2022-02-14T23:59:00;2022-02-15T00:00:00 2022-02-15T23:59:00;2022-02-16T00:00:00 2022-02-16T23:59:00;2022-02-17T00:00:00 2022-02-17T23:59:00;2022-02-18T00:00:00 2022-02-18T23:59:00;2022-02-19T00:00:00 2022-02-19T23:59:00;2022-02-20T00:00:00 2022-02-20T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Jacques-de-la-Lande Autres Lieu Place du Village Adresse Le Village by CA Ille-et-Vilaine Ville Saint-Jacques-de-la-Lande lieuville Place du Village Saint-Jacques-de-la-Lande Departement Ille-et-Vilaine

Place du Village Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jacques-de-la-lande/

Le Village by CA Ille-et-Vilaine – appel à candidature #13 Place du Village 2022-02-01 was last modified: by Le Village by CA Ille-et-Vilaine – appel à candidature #13 Place du Village Place du Village 1 février 2022 Place du Village Saint-Jacques-de-la-Lande Saint-Jacques de la Lande

Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine