L’Arsenal Cyber de Brest : Pour ne pas tomber en rade ! Le Village by CA Finistère, 28 mars 2023, Brest. L’Arsenal Cyber de Brest : Pour ne pas tomber en rade ! Mardi 28 mars, 10h00 Le Village by CA Finistère Entrée libre sur inscription En partenariat avec Blue et Sourcitec, le Village by CA Finistère organise l’Arsenal Cyber de Brest : le salon des solutions innovantes en circuits courts !

Venez à la rencontre de : BZHunt, AUCAE, Satelliz, Anozr Way, Blue ou encore Sourcitec.

Des démonstrations personnalisées lors d’une gaming expedition sont possibles l’après-midi !

N'hésitez pas à nous contacter : fanny.guegan@levillagebyca.com Le Village by CA Finistère 25 rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest 29200 Recouvrance Finistère Bretagne

