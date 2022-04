Le Village by CA Finistère appelle à une mobilisation cyber ! Auditorium des Capucins, 27 avril 2022, Brest.

**À propos de cet évènement** —————————– _**”Entrainement difficile, guerre facile”.**_ Ce dicton emprunté au monde de la Défense s’applique parfaitement au monde de la cybersécurité.En effet, rien de mieux qu’une bonne préparation pour anticiper et résister à une cyberattaque. C’est le thème de cette soirée forum organisée par le Village by CA Finistère pour faire découvrir un panel inédit de solutions de cyberprotection. **Auditorium des Ateliers des Capucins, Brest / Mercredi 27 avril 2022 à 18h00**, le Village by CA Finistère fixe un rendez-vous pour permettre à tous de se mobiliser contre les cyberattaques. Un moment unique pour découvrir une multitude de solutions répondant à chaque type de menace, quelque soit la typologie d’entreprise. De l’acculturation / formation à la neutralisation en passant par l’anticipation, les dirigeants des entreprises les plus renommées du secteur viendront présenter leurs solutions pour résister à la guerre cyber. C’est le thème de la prochaine conférence organisée par Le Village by CA Finistère le mercredi 27 avril prochain : un appel à une mobilisation générale contre les cyberattaques. Des RH à la cybersécurité ? Pouvons-nous parler de cybersécurité sans parler RH ? Diplômée en management des Ressources Humaines, **Pascale PEREZ** fait le lien entre le comportement humain et la résilience des organisations, notamment en matière de cybersécurité. La cybercriminalité est un véritable fléau et l’Humain doit être le maillon fort pour lutter contre ces attaques numériques. Il devenait urgent de faire monter en compétences tous les acteurs d’une entreprise face à ce risque majeur. C’est donc tout naturellement que Pascale s’est associé aux compétences de Jean-Marc SEPIO, spécialiste de la gestion de crise, de la continuité d’activité et de la gouvernance des données pour créer **AUCAE** : la cellule de crise virtuelle qui fait de l’humain le maillon fort de la cybersécurité. **Fabrice LITAIZE**, expert en cybercriminalité et analyste chez **ANOZR WAY** depuis l’été 2021, a passé 31 ans au sein de la Gendarmerie Nationale. Après 22 ans à combattre de la criminalité financière et la cybercriminalité, Fabrice a été notamment responsable du service d’investigations spécialisées sur plusieurs brigades, dont celle de Brest. ANOZR WAY propose de surveiller les empreintes numériques des personnes clés des entreprises sur le net afin d’anticiper les risques d’une cyberattaque (phishing, ransomware, arnaque au président). Avec ANOZR WAY, retrouvez la maitrise de votre empreinte numérique en réduisant la surface d’attaque possible. **Guillaume PRIGENT**, co-fondateur et dirigeant de **DIATEAM** est un ingénieur de recherche en sécurité informatique. Il débute comme ingénieur de recherche en 2000 au CERV, Centre Européen de Réalité Virtuelle de Brest, où il développe les concepts de simulation hybride pour le Ministère des Armées. Il est à l’origine des projets open source hynesim, netglub, scadavirt, ipmorph… Il donne également des conférences et des cours dans de nombreuses écoles d’ingénieurs (ENIB, ENSTA, ESM Saint-Cyr, …). Spécialisée dans les solutions de sécurité, la société brestoise DIATEAM est pionnière historique de la simulation de combat cyber au travers de son Cyber Range hybride (champ de tir numérique). Les solutions de DIATEAM permettent aux organisations de s’entraîner en immersion totale, mais aussi, aux éditeurs de solutions et d’équipements de les tester en conditions réelles.​DIATEAM innove et développe des solutions de cybersécurité depuis près de 20 ans et affirme désormais son leadership dans les secteurs civil et militaire. **Éléna POINCET** était experte opérationnelle dans la gestion et la conduite d’équipes spécialisées pour le ministère des Armées. Après une carrière dans les services secrets (DGSE), elle co-crée en 2010 la société **TEHTRIS**, spécialisée dans la lutte contre le cyber espionnage et le cyber sabotage. Avec plus de 30 ans d’expérience technologique et opérationnelle, la co-PDG de TEHTRIS occupe également la fonction de Directrice des Opérations. Sa mission principale chez TEHTRIS consiste à assurer la création, la mise en œuvre et le contrôle des stratégies opérationnelles, tant au niveau national qu’international, tout en anticipant les évolutions juridiques, financières, RH, techniques et commerciales. Avec le cofondateur de TEHTRIS, Laurent Oudot, ils réalisent une levée de fonds record en série A d’un montant de 20 millions d’euros en novembre 2020. _Responsabilités associatives_ * Vice-président du Comité Stratégique de filière Industries de sécurité * Vice-président de la French Tech Bordeaux en charge de la « Souveraineté et Cybersécurité » & « Développement international » * Membre du conseil d’administration de l’ACN (Alliance Confiance Numérique) depuis juin 2020. _Récompenses_ * Lauréate 2022 du prix les Margaret de la Journée de la Femme Digitale (JFD), catégorie Entrepreneure Europe * Cyber Woman 2021, catégorie Dirigeante et Entrepreneure, du CEFCYS * Bold Woman Award 2021 de la Maison Veuve Clicquot * Elue Personnalité IT 2020 par les lecteurs du Monde Informatique * 7ème position du Top 25 2021 des femmes influentes de la cybersécurité du Software Report **Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !**

