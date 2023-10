EVENT VBCA22 – Cybersécurité Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

EVENT VBCA22 – Cybersécurité Vendredi 17 novembre, 12h15 Le Village by CA Côtes d'Armor RDV le jeudi 16 novembre de 12h15 à 13h45, au Village by CA Côtes d'Armor Toutes les entreprises sont aujourd'hui concernées par le risque de cyberattaques. Il est important d'en avoir conscience et d'y être préparé. 2 entrepreneurs viendront témoigner : Gurvan LONCLE & Estelle Tanguy LE HELLOCO ACCOUVAGES Philippe Boinot, Expert en cybersécurité vous donnera également ses conseils pour être préparé au mieux. 16 Novembre de 12h15 à 13h45 Au Village By CA des Côtes d'Armor Le Village by CA Côtes d'Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d'Armor Bretagne

2023-11-17T12:15:00+01:00 – 2023-11-17T13:45:00+01:00

Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Le Village by CA Côtes d'Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan Côtes-d'Armor

