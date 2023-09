Communicants, Agences de communication : Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan Communicants, Agences de communication : Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan, 16 novembre 2023, Ploufragan. Communicants, Agences de communication : Jeudi 16 novembre, 12h15 Le Village by CA Côtes d’Armor RDV le vendredi 13 octobre de 8h30 à 10h30, au Village by CA Côtes d’Armor Livrer un site web conforme RGPD, Proposer à vos clients un canal de communication agile à faible impact, Concevoir des contenus immersifs et les exploiter en toute autonomie, … Nous rassemblons pour vous un large panel de solutions innovantes, parmi lesquels vous trouverez des idées pour innover, vous différencier, gagner en efficacité, piloter votre conformité ou simplement vous acculturer ! Les premiers intervenants : Hamynä, Anemon, Explorations 360. D’autres noms seront annoncés prochainement. Restez connectés… 13 Octobre de 08h30 à 10h30 Au Village By CA des Côtes d’Armor

Le déroulé 8H30 à 9H : Introduction & Café d’accueil

9H à 10h15 : Pitchs & Questions/Réponses

10h15 à 10h30 : Networking Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://levillagebycacotesdarmor.com/inscription-event-vbca22/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

