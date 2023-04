CARREFOUR DES AGRICULTURES Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan CARREFOUR DES AGRICULTURES Le Village by CA Côtes d’Armor, 30 mai 2023, Ploufragan. CARREFOUR DES AGRICULTURES Mardi 30 mai, 13h45 Le Village by CA Côtes d’Armor Entrée gratuite sur inscription Face aux défis des transitions environnementales, sociales et sociétales, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor poursuit son accompagnement des agriculteurs et l’intensifie pour assurer la pérennité de toutes les agricultures costarmoricaines. Pour ce faire, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor avec le Village by CA Côtes d’Armor initie LE CARREFOUR DES AGRICULTURES, évènement annuel, dont la première édition aura lieu le 30 mai de 13h45 à 17h30. Y sont conviés tous les agriculteurs du territoire ! Au fil d’une conférence et de 4 ateliers, les agriculteurs pourront s’inspirer, innover et performer dans leurs transitions agricoles. Ils pourront s’inspirer d’idées nouvelles pour construire leur stratégie et leur feuille de route vers la durabilité de leur modèle. Au programme, venez rencontrer les startup COPEEKS, APTIMIZ et CALOPOR qui agissent concrètement pour étoffer les piliers de la RSE des exploitants agricoles ! Comment réduire ma facture énergétique ?

Comment générer des revenus grâce à la réduction de mon empreinte carbone ?

Comment recruter et fidéliser mes salariés ?

Comment anticiper la transmission de mon exploitation grâce à la performance de mon outil ? L'évènement est gratuit et accessible à tous. Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire suivant : https://interview.credit-agricole.fr/ca-interview/itw/answer/s/l0y36tdj2f/k/carrefour-des-agricultures-2023

2023-05-30T13:45:00+02:00 – 2023-05-30T17:30:00+02:00

