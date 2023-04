Les Events du Village // Les enjeux actuels et à venir de la mobilité électrique Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les Events du Village // Les enjeux actuels et à venir de la mobilité électrique

Jeudi 4 mai, 12h15
Le Village by CA Côtes d'Armor
Gratuit sur inscription

Face aux nouvelles règlementations (zones à faibles émissions-mobilité, loi d'orientation des mobilités), aux exigences des donneurs d'ordre et à la pression sociétale, les gestionnaires de flottes doivent s'adapter. La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) s'impose dans tous les domaines, y compris celui de la flotte automobile, responsable d'une part importante des émissions de CO2. La gestion de flotte automobile et, plus largement, la mobilité professionnelle sont en pleine mutation : réduction des coûts et de l'impact carbone, électrification des véhicules, introduction des nouvelles mobilités et des mobilités alternatives… Les enjeux se multiplient ! Comment électrifier sa flotte ? Quels véhicules électriques choisir ? Quelles solutions de recharge ? Quelles formations mettre en place pour assurer la prise en main puis la maîtrise de ces véhicules sur la durée ? Pour y voir plus clair, nous vous invitons à un évènement le jeudi 4 mai de 12h15 à 13h45 avec nos invités qui décrypteront pour vous les enjeux actuels et à venir de la mobilité électrique !

Les intervenants

Kevin BOREH, Chargé de Mission Avere'Ouest – En charge du déploiement du programme Advenir Formations en Bretagne et Pays de la Loire

Erwan GUILBERT, Chargé de projets mobilité électrique chez ENEDIS Bretagne, qui témoignera de la façon dont l'entreprise ENEDIS à déployer sa flotte électrique dans ses différentes unités (trajectoire d'électrification chez ENEDIS, Rôle du manager dans la conduite du changement, bonnes pratiques et points d'attention)

Le Village by CA Côtes d'Armor
9 rue du plan 22440 ploufragan
Ploufragan

2023-05-04T12:15:00+02:00 – 2023-05-04T13:45:00+02:00

