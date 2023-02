INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Les Events du Village Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Les Events du Village Le Village by CA Côtes d’Armor, 28 mars 2023, Ploufragan. INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Les Events du Village Mardi 28 mars, 12h15 Le Village by CA Côtes d’Armor

Inscription

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, enjeux de la nouvelle réglementation européenne et opportunités pour les entreprises par Thomas WENTZ Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne Au programme Nous aborderons le futur règlement et ses *enjeux pour les entreprises développant ou souhaitant développer de l’IA dans leurs produits !

Alors que l’Union européenne cherche à réglementer l’Intelligence Artificielle sur le marché européen, quels sont les enjeux, les risques et les opportunités pour les entreprises concernées ?

La Commission Européenne a publié le 21 avril 2021 le futur règlement européen qui régulera l’IA au sein de l’Union Européenne, l’AI Act (AIA) pour une application effective est prévue pour 2025.

Nous verrons la complexité des exigences règlementaires qui seront imposées aux applications d’IA les plus sensibles : en effet, L’AIA ne règlementera pas la technologie en tant que telle mais imposera des exigences en fonction du risque associé au produit qui contiendra de l’IA. L’intervenant – Thomas WENTZ Fondateur de SperedIA et docteur en traitement de l’information médicale. Après un parcours professionnel dans le public et le privé, il accompagne les entreprises vers le développement de systèmes d’Intelligence Artificielle responsables. Le déroulé 12h15 à 13h : Présentation de Thomas WENTZ sur les enjeux

de l’IA & Témoignage

13h à 13h20 : Questions-réponses

13h20 à 13h45 : Networking avec sandwichs salades à vendresur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T12:15:00+02:00

2023-03-28T13:45:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Le Village by CA Côtes d'Armor Adresse 9 rue du plan 22440 ploufragan Ville Ploufragan lieuville Le Village by CA Côtes d'Armor Ploufragan Departement Côtes-d'Armor

Le Village by CA Côtes d'Armor Ploufragan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploufragan/

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Les Events du Village Le Village by CA Côtes d’Armor 2023-03-28 was last modified: by INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – Les Events du Village Le Village by CA Côtes d’Armor Le Village by CA Côtes d'Armor 28 mars 2023 Le Village by CA Côtes d'Armor Ploufragan Ploufragan

Ploufragan Côtes-d'Armor