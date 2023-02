Des métavers, pourquoi ? Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Les conférences « L’invité(e) du jeudi » – un partenariat Cnam Bretagne et l’AFAS – vous sont proposées chaque mois. Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne Animées par des experts passionnés de leur domaine d’intervention, elles traitent de sujets d’actualité mais en prenant le recul nécessaire. Des métavers, pourquoi ?

Conférence de Pascal Guitton, Professeur émérite Université de Bordeaux & Inria

En visio, sur Teams ou en présentiel, au Totem de l’Innovation (Saint-Brieuc) Le Jeudi 9 mars 2023 à 18 h 30

Depuis un peu plus d’un an, nous sommes confrontés à une avalanche d’annonces concernant l’émergence de métavers ; parfois dithyrambiques, parfois catastrophistes, le plus souvent excessives dans un sens ou un autre. La présentation de Pascal Guitton a pour objectif dans un premier temps de faire le tri et de bien comprendre ce que seront – peut-être – les métavers, d’où viennent-il et à quoi ils pourraient servir. Dans un second temps, seront évoqués les principaux risques liés à ce type de services. Le Grand témoin de la rencontre sera Philippe Carrez, directeur de « Immersion Tools », entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle à Saint-Brieuc. Ce rendez-vous sera exceptionnellement proposé sous deux formats :

– dans le monde virtuel : en vous connectant via Teams,

– dans le monde réel : en nous retrouvant physiquement au Totem de l’Innovation à Saint-Brieuc (2 rue de la gare – 22000 Saint-Brieuc).

