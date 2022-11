Le Noël du Village by CA Côtes d’Armor Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Noël du Village by CA Côtes d’Armor Le Village by CA Côtes d’Armor, 23 novembre 2022, Ploufragan. Le Noël du Village by CA Côtes d’Armor Mercredi 23 novembre, 11h30 Le Village by CA Côtes d’Armor Un moment de convivialité pour conclure cette belle année Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J-ETobfx2USLAwEjHF5v8wdTHV5juwpMo85uYZSg_LRUMk5LRURHN0k2VFA4TzlLTE9NOTRLMTk2MC4u »}] Avant de nous quitter pour les fêtes, Le Village by CA Côtes d’Armor organise son noël le 23/12 à 11h30. Pour vous inscrire, et recevoir le programme détaillé, c’est par ici : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J-ETobfx2USLAwEjHF5v8wdTHV5juwpMo85uYZSg_LRUMk5LRURHN0k2VFA4TzlLTE9NOTRLMTk2MC4u

2022-11-23T11:30:00+01:00

2022-11-23T14:30:00+01:00

