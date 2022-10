Rencontre délégation Guadeloupe au Village By CA Côtes d’Armor Le Village by CA Côtes d’Armor Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rencontre délégation Guadeloupe au Village By CA Côtes d'Armor
Mardi 25 octobre, 09h00
Le Village by CA Côtes d'Armor

Le partenaire Isajana Consulting du Village By CA Guadeloupe viendra avec une délégation au Village By CA Côtes d’Armor, le 25 octobre de 9h à 12h Le Village by CA Côtes d’Armor 9 rue du plan 22440 ploufragan Ploufragan 22440 Côtes-d’Armor Bretagne Dans le cadre de leur séjour à Saint Malo autour de la Route du Rhum, ils ont souhaité faire escale au Village pour rencontrer des solutions innovantes autour des thématiques : mer, économie bleue, développement durable, bien-être. L’objectif de cet évènement est de faciliter l’interconnaissance entre les start-up, collectivités locales (maires, EPCI…) du territoire avec les membres de la délégation de Guadeloupe composés : – EPCI, Mairies (Guadeloupe, Martinique, St Martin),

– Cadres territoriaux,

– Partenaires du VBCA Guadeloupe

– Port de plaisance Le format de la rencontre : une table ronde – Présentation

– Chacun votre tour vous pitchez vos solutions, suivi d’une session de questions et réponses (durée à définir en fonction du nombre de présents)

– Poursuite des échanges autour d’un cocktail déjeunatoire pour ceux qui le souhaitent (encore à définir pour le lieu – à votre charge)

