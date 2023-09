Business Connect Agri-Agro Le Village By CA Brie Picardie Chessy Catégories d’Évènement: Chessy

Business Connect Agri-Agro Mercredi 11 octobre, 09h00 Le Village By CA Brie Picardie Bienvenue sur l'espace d'inscription au Business Connect Groupe Crédit Agricole dédié aux Transitions Agri-Agro

Une journée d’échange entre les startups du Réseau des Villages by CA et les entités du Groupe Crédit Agricole (Caisses Régionales et Filiales) Objectif : Les Business Connect Groupe sont des événements organisés par les Villages by CA pour favoriser les synergies entre le Groupe Crédit Agricole et des start-ups. Le format : des speed-meetings de 20 minutes organisés selon vos préférences. Le Réseau des Villages by CA lancent une édition dédiée aux transitions Agri-Agro ! Start-up et Entités du Groupe Crédit Agricole : vous avez jusqu’au 15/09/23 pour vous inscrire et vous présenter aux autres participants. Du 15/09/23 au 05/10/23, vous choisirez les participants que vous souhaitez rencontrer parmi ceux inscrits.

Dès le 06/10/23 : vous aurez votre planning personnalisé pour l’évènement. Nous vous attendons le 11/10 au Village by CA Brie Piacrdie – Marne la Valée/ Chessy pour une journée de rencontre Le Village By CA Brie Picardie 3 Rue de la Galmy, 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://server.matchmaking-studio.com/fr/p8161H8Jd4/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T17:00:00+02:00

Le Village By CA Brie Picardie 3 Rue de la Galmy, 77700 Chessy Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

