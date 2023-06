1ère édition de L’ARTisinale Le village Buis-les-Baronnies, 2 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

1ère édition de l’ARTisanale, marché de l’art et de l’artisanat, regroupant des exposants en tous genres, made in local ! Buvette et petite restauration sur place. Organisé par l’association des Amis de Rochebrune..

2023-07-02 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-02 22:00:00. .

Le village

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



1st edition of the ARTisanale, an arts and crafts market featuring all kinds of locally-made exhibitors! Refreshments and snacks on site. Organized by the Friends of Rochebrune association.

1ª edición de ARTisanale, un mercado de arte y artesanía, con expositores de todo tipo, ¡todo hecho localmente! Refrescos y tentempiés in situ. Organizado por la asociación Amigos de Rochebrune.

1. Ausgabe von ARTisanale, einem Kunst- und Handwerksmarkt mit Ausstellern aller Art, made in local! Getränke und kleine Snacks vor Ort. Organisiert von der Vereinigung der Freunde von Rochebrune.

