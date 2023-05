Marché de producteurs et artisans Le Village, 20 juin 2023, Bouvières.

Bouvières,Drôme

Marché alimentaire et artisanal .

Restauration buvette animations musique jusqu’à 22h.

2023-06-20 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-29 22:00:00. .

Le Village

Bouvières 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Food and craft market

Catering and refreshments with music until 10 pm

Mercado de alimentación y artesanía.

Comida y bebida, refrescos y música hasta las 22:00 h

Lebensmittel- und Kunsthandwerkermarkt .

Essen und Trinken Animationen Musik bis 22 Uhr

