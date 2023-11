Fête Médiévale « La Légende d’Alberte de Poitiers » Le village Bourdeaux, 15 août 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

Alberte, notre princesse d’un soir est le prétexte à la féerie qui se construit autour d’elle et de sa légende.C’est une journée de liesse qui précède sa venue à la tombée de la nuit. Après l’embrasement du château elle s’en retourne et redevient légende..

Le village

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Alberte, our princess of one night is the pretext for the enchantment that is built around her and her legend. It is a day of jubilation that precedes her coming at nightfall. After the burning of the castle, she returns and becomes a legend again.

Alberte, nuestra princesa por una noche, es el pretexto para el encantamiento que se construye en torno a ella y a su leyenda. Es un día de júbilo que precede a su llegada al anochecer. Tras el incendio del castillo, regresa y se convierte de nuevo en leyenda.

Alberte, unsere Prinzessin für einen Abend, ist der Vorwand für die märchenhafte Geschichte, die sich um sie und ihre Legende rankt: Ein Tag voller Jubel, bevor sie bei Einbruch der Nacht kommt. Nachdem das Schloss in Flammen aufgegangen ist, kehrt sie zurück und wird wieder zur Legende.

