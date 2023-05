Le village botanique au parc floral de Paris Parc Floral de Paris, 3 juin 2023, Paris.

Du samedi 03 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

l’entrée du parc floral de Paris est payante du 1er avril au 30 septembre

Le Jardin Botanique de Paris organise la 8e édition de son rendez-vous annuel : Le Village Botanique au Parc Floral de Paris. Deux jours d’échanges et de découvertes autour de la botanique, avec des institutions , partenaires, associations, ainsi que des conférences et des visites guidées à thèmes pour faire découvrir le Parc Floral et ses richesses botaniques et horticoles

Des animations



Stands Jardin Botanique de Paris & services de la Ville de Paris

Atelier : Initiation au dessin et à la peinture botanique (inscription sur place)

Atelier : Initiation au vocabulaire botanique : décrire une plante (inscription sur place)

Atelier : Initiation à l’utilisation d’une flore pour déterminer le nom de plantes sauvages (inscription sur place)

Démonstration de bouquets avec les Fleuristes de la Ville de Paris

Présentation de fossiles

Présentation de la graineterie et présentation du laboratoire Culture In Vitro

Présentation d’utilisation de différents paillages

Des stands



· Association de l’Âge d’Or de France (Conteurs & conteuses) (à partir de 14h)(Patio 13)

· Association Valentin Haüy (AVH) (Conteurs & conteuses) (à partir de 14h) (Patio 13)

· Association des Amis du Jardin Exotique de Monaco (AJEM)

· Association Esper’Art (Bijoux en or végétal – Syngonanthus nitens)

· Association Hortesia

· Association des Pollinariums Sentinelles de France (Alerte Pollens) (Conférence 30 mn suivie d’une visite)

· Association de Recherche et d’Information sur les Déserts et les Succulentes (ARIDES)

· Biotope Éditions (Livres sur Faune, la flore, les milieux naturels, l’environnement et l’écologie en général)

· Caplain Brigitte (invitée)

· Châteaufarine (Centre de Formation CFPPA) – Présentation de la formation ‘Jardinier Botaniste’

· Château de Sourches (Conservatoire de Pivoines)

· Collectionneur d’impatiences

· Comité des Parcs et Jardins de France (CPJF)

· Cultive ta Rue (Découvrez l’univers des tomates)

· Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées (CCVS)

· École Du Breuil (Arts & Techniques du Paysage)

· École des Plantes de Paris

· Éditions CM Exceptions – Catherine Cormery – Livres d’exception (Promenades de Paris / Alphand, L’Art des Jardins…)

· Ferme conservatoire des Mille Variétés anciennes (voir Conférence) (Atelier semis plantes potagères)

· Fruits oubliés — Revue trimestrielle

· Fustier Hélène—Domaine de Courson (invitée)

· Ica Acs Accessoires (Accessoires en tissus avec reproduction d’aquarelles botaniques)

· Ikebana

· Jardin Botanique Université Paris-Saclay

· La Garance Voyageuse – Revue trimestrielle botanique

· Le Jardin nourricier (Valery Tsimba)(voir Conférence)

· LR Drones (Présentation des services proposés)

· Pépinière Lazerat (Culture du Safran)

· Pieussergues-Dherbicourt Anne (Illustratrice botanique)

· Plantemania (Plantes à caudex)

· Mélange Insolite (Chansons pour enfants) (Dimanche 9h30 à 11h30)

· Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) Vigi Nature

· Resthever—Théâtre de verdure

· Société des Amateurs de Jardins Alpins et de Rocailles (SAJA)

· Société du Camellia d’Île de France – Conseils en culture, démo boutures

· Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF)

· Société Succulentophile Francilienne (SSF)

· Syndicat National d’Apiculture

Pavillon 6

· Jardin des Papillons indigènes Île de France (Dimanche)

Mais aussi…

· Ateliers enfants & adultes

· Conférences

· Cheval de trait du Bois de Vincennes

· Visites guidées à thème

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

Emilie CHAIX / Ville de Paris Parc Floral