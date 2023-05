Le village botanique au parc floral de Paris Parc Floral de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 04 juin 2023

de 17h00 à 17h45

Le dimanche 04 juin 2023

de 16h00 à 16h45

Le dimanche 04 juin 2023

de 15h00 à 15h45

Le dimanche 04 juin 2023

de 14h00 à 14h45

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition l’entrée du Parc floral est payante du 1er avril au 30 septembre.

Tarif plein : 2,50 €,

Tarif réduit : 1,50 €

Gratuit pour les moins de 7 ans. Le Jardin Botanique de Paris présente la 8è édition de son rendez-vous annuel pour les passionnés de botanique. Dans le cadre du cycle de conférences de cette année nous mettrons à l’Honneur 2 botanistes de renommée internationale qui nous ont quittés en 2022 :

« Aline Raynal-Roques & Franklin Picard » Retrouvez le programme des conférences du dimanches 4 juin : Rendez-vous au pavillon 1 du parc floral de Paris ·

14h00 ‘’ Arbres et Forêts Paysannes –

Agroforesterie traditionnelle ’’ (45 mn)

animée par Mr Christian

Sunt (Revue Fruits oubliés) ·

15h00 ‘’ Graines de Botanistes ‘’ Hommages à Aline

RAYNAL-ROQUES et Franklin PICARD (45 mn) par Mr Olivier

Colin ·

16h00 ‘’ Les mares temporaires : un

enjeu patrimonial méconnu ‘’ (45 mn)

par Mr Nicolas Rabet (Muséum National d’Histoire Naturelle ) ·

17h00 ‘’ Présentation du Jardin Alpin

du Parc Floral de Paris et de ses milieux montagnards français ‘’ (45 mn)

par Mr Nicolas Rossignol Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/evenements/le-village-botanique-au-parc-floral-de-paris-35243 https://b02-gat.apps.paris.fr/fr-FR/produits?famille=1716038385310300000

