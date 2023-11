Fête de la bière Le village Bésignan, 25 novembre 2023, Bésignan.

Bésignan,Drôme

Choucroute party, salade, fromage, tarte aux pommes, café.

18 euros / adulte.9 euros enfant -10 ans.

Places limitées, info et réservations JOSE 0630203118.

22H Ambiance, Dancefloor DJ MICHEL (ouvert à tous). .

2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Le village Salle des fêtes

Bésignan 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Sauerkraut party, salad, cheese, apple pie, coffee.

18 euros / adult.9 euros children under 10.

Places limited, info and reservations JOSE 0630203118.

10pm Ambiance, Dancefloor DJ MICHEL (open to all).

Fiesta de chucrut, ensalada, queso, tarta de manzana, café.

18 euros / adulto.9 euros niños -10 años.

Plazas limitadas, info y reservas JOSE 0630203118.

22H Ambiente, Pista de baile DJ MICHEL (abierto a todos).

Sauerkrautparty, Salat, Käse, Apfelkuchen, Kaffee.

18 Euro / Erwachsener.9 Euro Kinder unter 10 Jahren.

Begrenzte Plätze, Infos und Reservierungen JOSE 0630203118.

22H Stimmung, Dancefloor DJ MICHEL (offen für alle).

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale