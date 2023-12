Réveillon dansant Le Village Bésayes, 31 décembre 2023, Bésayes.

Bésayes Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

Réveillon dansant organisé par Stomp And Go le Dimanche 31 Décembre 2023 à la Salle des fêtes de Besayes à partir de 19h30.



Animation DJ : country, line dance…

Apéritif de bienvenue, repas de réveillon, vins, clairette, café, cotillons..

EUR.

Le Village Salle des fêtes

Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-27 par Valence Romans Tourisme