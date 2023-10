La Barcel’o Trail – 3ème édition Le Village Barcelonne, 11 novembre 2023, Barcelonne.

Barcelonne,Drôme

Le Valence Sport Orientation organise cette année la 3ème édition de la Barcel’O TRAIL !

Deux parcours de trail de 8,25km et de 16,30km vous sont proposés pour tous les niveaux et toute la famille ! De nombreux lots à gagner grâce à nos partenaires !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Le Village

Barcelonne 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year, Valence Sport Orientation is organizing the 3rd edition of the Barcel?O TRAIL!

Two trail courses of 8.25km and 16.30km are on offer for all levels and all the family! Lots of prizes to be won thanks to our partners!

Este año, Valence Sport Orientation organiza la 3ª edición de Barcel?O TRAIL

Dos recorridos de 8,25 km y 16,30 km para todos los niveles y toda la familia Muchos premios gracias a nuestros colaboradores

Die Valence Sport Orientation organisiert dieses Jahr die dritte Ausgabe des Barcel?O TRAIL!

Zwei Trailstrecken von 8,25 km und 16,30 km werden Ihnen für alle Niveaus und die ganze Familie angeboten! Dank unserer Partner gibt es zahlreiche Preise zu gewinnen!

