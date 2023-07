Âmes Animales Le village Aurel, 21 juillet 2023, Aurel.

Aurel,Drôme

Âmes Animales au Temple d’Aurel

Dessins, Photographie, et installation de Martine Maurer.

2023-07-21 15:00:00 fin : 2023-07-30 19:00:00. .

Le village Temp’Aurel

Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Animal Souls at the Temple d’Aurel

Drawings, photography and installation by Martine Maurer

Almas de animales en el Templo de Aurel

Dibujos, fotografía e instalación de Martine Maurer

Âmes Animales au Temple d’Aurel (Tierseelen im Tempel von Aurel)

Zeichnungen, Fotografie und Installation von Martine Maurer

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans