Le jour de la nuit Le village Arpavon, 13 octobre 2023, Arpavon.

Arpavon,Drôme

La pollution lumineuse est devenue un enjeu majeur dont les impacts vont bien au-delà de la seule préservation du ciel étoilé. En effet, ses effets négatifs en termes économique, écologique et de santé publique sont nombreux et complexes..

2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 23:00:00. .

Le village Salle des fêtes

Arpavon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Light pollution has become a major issue, with impacts that go far beyond the preservation of the starry sky. Indeed, its negative effects in economic, ecological and public health terms are numerous and complex.

La contaminación lumínica se ha convertido en un problema de primer orden, con repercusiones que van mucho más allá de la mera preservación del cielo nocturno. De hecho, sus efectos negativos en términos económicos, ecológicos y de salud pública son numerosos y complejos.

Die Lichtverschmutzung ist zu einer großen Herausforderung geworden, deren Auswirkungen weit über die bloße Erhaltung des Sternenhimmels hinausgehen. Denn ihre negativen Auswirkungen in wirtschaftlicher, ökologischer und gesundheitlicher Hinsicht sind zahlreich und komplex.

