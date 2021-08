Couëron Théâtre Boris-Vian Loire-Atlantique, Nantes Le Vilain p’tit canard Théâtre Boris-Vian Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Vilain p’tit canard Théâtre Boris-Vian, 18 décembre 2021, Couëron. 2021-12-18

Horaire : 18:15 18:40

Gratuit : oui Sur réservation, nombre de places limitées. 4 ans + Venez découvrir Le Vilain P’tit Canard, troisième volet des contes classiques, chers à la compagnie Scopitone. Dans un univers de salon de coiffure-barbier, le célèbre conte est détourné par l’objet et la manipulation. Ici, fourches récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir !Sous les mains expertes d’un duo de professionnels, vous deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujoursrêvé d’être. Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron

