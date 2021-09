Meyrin Forum Meyrin Meyrin Le Vilain P’tit Canard Forum Meyrin Meyrin Catégorie d’évènement: Meyrin

du mercredi 9 mars 2022 au samedi 12 mars 2022 à Forum Meyrin

Il était une fois un salon de coiffure appelé Le Vilain P’tit Canard. Et ça, Andersen ne l’avait pas prévu. Prenez-y rendez-vous pour découvrir comment la compagnie Scopitone a revisité ce classique des contes pour enfants. Du théâtre d’objets décalé et poétique qui vous tirera des larmes… de rire!

CHF 25.- / CHF 20.- / CHF 15.-

Scopitone & Cie Forum Meyrin Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin Meyrin

2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T14:25:00;2022-03-09T15:00:00 2022-03-09T15:25:00;2022-03-09T16:30:00 2022-03-09T16:55:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T14:25:00;2022-03-12T15:00:00 2022-03-12T15:25:00;2022-03-12T16:30:00 2022-03-12T16:55:00

