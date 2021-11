Le vilain petit canard (Cie du Théâtre du Kronope) La Teste-de-Buch, 24 novembre 2021, La Teste-de-Buch.

Le vilain petit canard (Cie du Théâtre du Kronope) Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

2021-11-24 – 2021-11-24 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

Depuis qu’il est sorti de son œuf, le vilain petit canard doit supporter les moqueries, les sarcasmes et autres quolibets de la basse-cour à cause de son apparence.

Délaissé et rejeté par tout le monde, y compris sa famille, il doit s’enfuir et affronter un monde dangereux et semé d’embûches. Malgré tout, il accèdera à ses rêves.

Ce spectacle est conseillé pour tout public à partir de 6 ans.

+33 6 60 71 60 03

Mairie de la Teste de Buch

Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

