Cleebourg Bas-Rhin Cleebourg EUR Enfourchez votre VTT ou VTC électrique et parcourez le vignoble de Cleebourg en suivant des itinéraires conseillés ! Dans le cadre du Fascinant Week-end, Nature Bike vous propose de louer des vélos à assistance électrique. 3 tailles de vélos sont disponibles : M, L et XL ainsi que des accessoires tels que des casques, des remorques ou encore des sièges enfant.

Uniquement sur réservation à la demi-journée ou à la journée.

