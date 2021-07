Orschwiller Orschwiller Bas-Rhin, Orschwiller Le vignoble…autrement Orschwiller Orschwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Orschwiller

Le vignoble…autrement Orschwiller, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Orschwiller. Le vignoble…autrement 2021-07-17 18:30:00 – 2021-07-18

Orschwiller Bas-Rhin Orschwiller EUR Vos 5 sens sont à l’honneur lors de cette découverte atypique du vignoble en compagnie des coopérateurs de la cave les Faîtières ! L’arôme des saveurs tel le miel, le toucher des feuilles, la musique de la biodiversité, la vue sur les parcelles du grand cru Praelantenberg et le goût avec la dégustation au retour de la balade ! En prime, un quizz ludique pour apprendre en s’amusant et le parrainage d’un pied de vigne « auxerrois » qui rentre dans la composition d’un crémant..avec 1 cadeau à la clé ! En sus de l’animation, présence d’un food-truck sur site. Découverte atypique du vignoble de Kintzheim-Orschwiller à travers les 5 sens et petit quizz pour apprendre en s’amusant ! Vos 5 sens sont à l’honneur lors de cette découverte atypique du vignoble en compagnie des coopérateurs de la cave les Faîtières ! L’arôme des saveurs tel le miel, le toucher des feuilles, la musique de la biodiversité, la vue sur les parcelles du grand cru Praelantenberg et le goût avec la dégustation au retour de la balade ! En prime, un quizz ludique pour apprendre en s’amusant et le parrainage d’un pied de vigne « auxerrois » qui rentre dans la composition d’un crémant..avec 1 cadeau à la clé ! En sus de l’animation, présence d’un food-truck sur site. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Orschwiller Étiquettes évènement : Autres Lieu Orschwiller Adresse Ville Orschwiller lieuville 48.24093#7.38466

Évènements liés