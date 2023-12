Marché d’hiver à Le Vignau Le Vignau, 27 décembre 2023, Le Vignau.

Le Vignau Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 10:00:00

fin : 2023-12-27

Repas festif à partager le mercredi 27 décembre proposé par les associations et commerçants de Le Vignau. Concours de pulls moches de Noël..

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Grenade