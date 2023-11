Marché de Noël de L’ESV Handball Le Vignau, 1 décembre 2023, Le Vignau.

Le Vignau,Landes

L’ESV Handball vous invite pour une soirée de Noël, venez avec votre plus beau pull de Noël.

Au menu : Tartiflette à volonté, salade, dessert de Noël, café et vin..

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



ESV Handball invites you to join us for a Christmas evening. Come dressed in your best Christmas sweater.

On the menu: all-you-can-eat tartiflette, salad, Christmas dessert, coffee and wine.

ESV Handball te invita a una velada navideña. Ven vestido con tu mejor jersey de Navidad.

En el menú: tartiflette, ensalada, postre navideño, café y vino.

Der ESV Handball lädt Sie zu einem weihnachtlichen Abend ein. Bringen Sie Ihren schönsten Weihnachtspullover mit.

Auf dem Menü stehen: Tartiflette all you can eat, Salat, Weihnachtsdessert, Kaffee und Wein.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Grenade