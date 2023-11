Repas garbure à Le Vignau Le Vignau, 9 décembre 2023, Le Vignau.

Le Vignau,Landes

Repas garbure organisé par la Gym de le Vignau au profit du Téléthon..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



Garbure meal organized by the Gym de le Vignau in aid of the Telethon.

Comida Garbure organizada por el Gym de le Vignau a beneficio del Telethon.

Repas garbure organisiert von der Gym de le Vignau zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Grenade