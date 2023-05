Les Vignatures Château de Le Vignau, 1 juin 2023, Le Vignau.

Les Vignatures sont 4 jours d’expression artistique mettant en lumière notre patrimoine naturel et architectural à travers l’exposition d’artistes et artisans d’arts.

Ce festival a pour ambition de sensibiliser petits et grands sur l’importance de sauvegarder notre Terre mais aussi de redonner vie au Château Le Vignau : un autre trésor de notre patrimoine qui doit être sauvé, qui peut être sauvé !.

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-04 . .

Château de Le Vignau Route du Seigne

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Vignatures are 4 days of artistic expression highlighting our natural and architectural heritage through the exhibition of artists and craftsmen.

This festival aims to raise awareness among young and old about the importance of safeguarding our Earth but also to bring back to life the Château Le Vignau: another treasure of our heritage which must be saved, which can be saved!

Los Vignatures son 4 días de expresión artística que ponen de relieve nuestro patrimonio natural y arquitectónico a través de la exposición de artistas y artesanos.

Este festival pretende sensibilizar a jóvenes y mayores sobre la importancia de salvaguardar nuestra Tierra, pero también hacer revivir el Château Le Vignau: ¡otro tesoro de nuestro patrimonio que hay que salvar, que se puede salvar!

Die Vignatures sind vier Tage des künstlerischen Ausdrucks, die unser natürliches und architektonisches Erbe durch die Ausstellung von Künstlern und Kunsthandwerkern ins Rampenlicht rücken.

Dieses Festival soll Groß und Klein dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, unsere Erde zu schützen, aber auch das Château Le Vignau wieder zum Leben erwecken: ein weiterer Schatz unseres Kulturerbes, der gerettet werden muss und gerettet werden kann!

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Grenade