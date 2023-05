Bernard Désormières, Musiqu’à l’eau 86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc, 18 juillet 2023, Le Vigeant.

« Musiqu’à l’eau » de Bernard Désormières est un concert en plein air unique en son genre, où les musiciens jouent sur une scène installée dans un théâtre de verdure avec la Vienne comme toile de fond..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 23:00:00. .

86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc Parc de l’envol

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Musiqu’à l’eau » by Bernard Désormières is a unique open-air concert where musicians play on a stage set up in a green theater with the Vienne River as a backdrop.

« Musiqu’à l’eau » de Bernard Désormières es un concierto único al aire libre en el que los músicos tocan en un escenario instalado en un teatro verde con el río Vienne como telón de fondo.

« Musiqu’à l’eau » von Bernard Désormières ist ein einzigartiges Open-Air-Konzert, bei dem die Musiker auf einer Bühne spielen, die in einem grünen Theater vor der Kulisse der Vienne aufgebaut ist.

