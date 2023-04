Cinéma chez nous : La vie pour de vrai L’Isle Jourdain 86 Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

Vienne

Cinéma chez nous : La vie pour de vrai L’Isle Jourdain 86, 1 juillet 2023, Le Vigeant. Comédie de et par Dany Boon.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:00:00. .

L’Isle Jourdain 86 Salle des Fêtes L’Isle Jourdain

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Comedy by and about Dany Boon Comedia de y sobre Dany Boon Komödie von und mit Dany Boon Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP

