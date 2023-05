Inauguration Parc de l’Envol 86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc, 25 juin 2023, Le Vigeant.

Inauguration Parc de l’Envol le 25 juin : détente, observation, animations, restauration, nature. Ne manquez pas cette journée inoubliable !.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 23:00:00. .

86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc Parc de l’envol

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Inauguration of Parc de l’Envol on June 25: relaxation, observation, animations, restoration, nature. Don’t miss this unforgettable day!

Inauguración del Parc de l’Envol el 25 de junio: relajación, observación, actividades, restauración, naturaleza. ¡No se pierda este día inolvidable!

Einweihung Parc de l’Envol am 25. Juni: Entspannung, Beobachtung, Animationen, Essen und Trinken, Natur. Lassen Sie sich diesen unvergesslichen Tag nicht entgehen!

