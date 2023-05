Concert déambulatoire: « Aux p’tits oignons » 86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc, 25 juin 2023, Le Vigeant.

Le quintet de jazz animera la soirée d’inauguration du Parc de l’Envol de Le Vigeant, aux côtés de marionnettes géantes et d’autres surprises ! Buvette et restauration sur place..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 19:00:00. .

86150 Le Vigeant 22 routes du viaduc Parc de l’envol

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The jazz quintet will animate the inauguration evening of the Parc de l’Envol in Le Vigeant, alongside giant puppets and other surprises! Refreshments and food on site.

El quinteto de jazz animará la velada de inauguración del Parc de l’Envol de Le Vigeant, junto a marionetas gigantes y otras sorpresas Refrescos y catering in situ.

Das Jazz-Quintett wird den Abend der Einweihung des Parc de l’Envol in Le Vigeant zusammen mit riesigen Marionetten und anderen Überraschungen gestalten! Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-11 par ACAP