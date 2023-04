Pentecôte à la ferme la ferme du petit age, 27 mai 2023, Le Vigeant.

Venez nous retrouver durant 3 après-midi et profiter de nos animations durant le week-end de pentecôte..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 19:00:00. .

la ferme du petit age le petit giat

Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and meet us during 3 afternoons and enjoy our animations during the pentecost weekend.

Ven a reunirte con nosotros durante 3 tardes y disfruta de nuestras actividades durante el fin de semana de Pentecostés.

Treffen Sie uns an drei Nachmittagen und genießen Sie unsere Animationen während des Pfingstwochenendes.

Mise à jour le 2023-04-20 par ACAP